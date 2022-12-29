https://news.day.az/autonews/1524042.html Владелец Tesla установил на машину бензиновый генератор
Владелец Tesla установил на машину бензиновый генератор
В Киеве пользователи соцсетей заметили электромобиль Tesla c установленным снаружи генератором. Об этом сообщает Telegram-канал "АСТ-54", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Генератор используется для подзарядки тяговой аккумуляторной батареи во время движения машины. При этом само устройство во время работы издает сильный шум.
Судя по фото, умелец смонтировал генератор в задней части автомобиля Tesla. Об эффективности такой установки не сообщается.
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