Европейцы начали скупать китайские электромобили

Экспорт электромобилей из Китая увеличился более чем вдвое в ноябре, установив месячный рекорд, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ноябре производители автомобилей из КНР экспортировали электромобилей на 3,2 миллиарда долларов, что на 165 процентов больше, чем год назад. Европейские страны, такие как Бельгия и Великобритания, оказались крупнейшими импортерами, на которые пришлось почти 70 процентов поставок.

Пока европейцы скупают китайские электромобили, крупнейшие мировые автоконцерны решили начать перестраивать цепочки поставок, чтобы снизить зависимость от производителей запчастей из КНР. Поводом для этого стали опасения по поводу "разрыва отношений Китая с международным сообществом, как было с Россией".

Отказ от запчастей из КНР может привести к росту стоимости рабочей силы и материалов для производства машин, отметили эксперты.