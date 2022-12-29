Chery Tiggo 7 Plus превратили в подзаряжаемый гибрид

Компания Chery в Китае подготовила подзаряжаемую гибридную версию кроссовера Tiggo 7 Plus, поддерживающую технологию быстрой зарядки. Об этом сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гибридная версия кроссовера получила более строгий дизайн, чем представленная осенью бензиновая. Также вместо воздухозаборников по бокам бампера у гибридной модификации матричные ходовые огни. Кроме того, гибридный Chery Tiggo 7 Plus получил колесные диски с аэродинамическими щитками.

Силовая установка Chery DP-i поддерживает возможность быстрой зарядки тяговой литийионной батареи от высоковольтной зарядной станции. Суммарно бензиновый мотор 1.5 и электродвигатель выдают максимальную мощность 326 л.с. Максимальный крутящий момент - 510 Нм. Запас хода автомобиля на бензине и электроэнергии превышает 1 тыс. км.