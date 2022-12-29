Новый Toyota Land Cruiser Prado появится летом 2023 года

Toyota представит в Японии новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado летом 2023 года. Об этом 28 декабря сообщило японское издание Bestcarweb, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

При смене поколения Land Cruiser Prado всё равно сохранит рамную конструкцию и будет построен на той же платформе TNGA-F, что и старшая модель, Land Cruiser 300. Эксперты отметили, что в новинке будут широко использоваться детали из алюминиевых сплавов, что заметно облегчит кузов и снизит снаряженную массу машины.

Моторная гамма внедорожника будет такой же, как у Land Cruiser 300. Вместо прошлых V8 появятся современные дизельные V6 с турбонаддувом мощностью 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента, а также бензиновая "шестерка" объемом 3,5 л, которая ставится на Lexus LS. Мотор выдает 415 л.с. и 600 Нм. Оба двигателя сочетаются с новым 10-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода с тремя блокировками дифференциалов, а также селектором режимов движения Multi-Terrain Select.

Издание отметило, что выход пятого поколения внедорожника Land Cruiser Prado планировали представить в компании и раньше, но вмешался мировой кризис в автопроме, на который повлияли коронавирусные ограничения. Из-за них компания Toyota неоднократно приостанавливала работу своих заводов.