Great Wall представила в Китае гибридную версию внедорожника Tank 500

Китайская компания Great Wall Motors показала на автосалоне в Гуанчжоу гибридную версию рамного внедорожника Tank 500. На внутреннем рынке новинка появится во II квартале 2023 года, сообщил 30 декабря портал Autonews, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Новая модификация внедорожника может получить или систему с двухлитровым турбодвигателем и специальной гибридной коробкой передач 9HAT мощностью 420 л.с., либо с трехлитровым агрегатом и аналогичной коробкой, такой набор выдаст 528 л.с.

Емкость установленной в машину батареи составляет 19,94 кВт/ч. Аккумуляторная система гибрида поддерживает получасовую быструю зарядку и трехчасовую медленную. В режиме на электротяге запас хода внедорожника превышает 100 км. В гибридном режиме при полной зарядке расход топлива составляет 2,3 л/100 км.

Салон гибрида почти похож на тот, что устанавливают на бензиновую версию. В нем установлена безрамочная приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также 14,6-дюймовый центральный экран управления. Первые поставки гибридного Tank 500 ожидаются в начале лета 2023 года.

Портал напомнил, что Россия стала второй страной после Саудовской Аравии, в которой внедорожники Tank представлены официально. На отечественном рынке китайский производитель представил две модели: Tank 300 и Tank 500. Официальный старт продаж внедорожников Tank в России намечен на первую половину 2023 года.