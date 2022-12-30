Назван самый продаваемый электромобиль в Европе

Электрокар Tesla Model Y стал самым продаваемым электромобилем в Европе в ноябре 2022 года. Об этом 30 декабря сообщило издание Autoevolution, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В последний месяц осени текущего года Tesla сумела продать на европейском рынке 19 144 кроссовера Model Y. Это на 260% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Tesla Model Y удалось обогнать по продажам такие бестселлеры рынка, как Dacia Sandero и Toyota Yaris, которые в ноябре 2022 года разошлись тиражом в 18 746 и 17 309 единиц соответственно.

Вместе с тем издание напомнило, что в октябре текущего года продажи Tesla Model Y в Европе оказались настолько слабыми, что модель не смогла попасть в число 50 самых продаваемых автомобилей в этой части света. В Tesla понимают, что у Model Y шансы попасть в топ-10 лучших авто Европы по итогам 2022 года невелики.

За 11 месяцев текущего года Tesla Model Y разошлась тиражом в 105 283 единицы.

Самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам 11 месяцев 2022 года стал Peugeot 208. С января по ноябрь текущего года его приобрели 193 743 покупателя.