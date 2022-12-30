Toyota намерена выпустить конкурента внедорожнику Aurus Komendant

Компания Toyota Motor разрабатывает полноразмерный внедорожник, которому предстоит конкурировать на глобальном рынке с такими моделями, как британские Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, немецким Mercedes-Maybach GLS и российским Aurus Komendant. Об этом 29 декабря сообщил портал Drom, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Перспективная модель люксового внедорожника Toyota может получить в названии слово Century. Это имя в гамме бренда традиционно носит мелкосерийный представительский седан, последнее поколение которого дебютировало в 2017 году.

Габаритная длина нового внедорожника должна составить 5200 мм, колесная база - 3000 мм. Это чуть меньше, чем у производимого для Северной Америки Toyota Sequoia (длина - 5286 мм, колесная база - 3099 мм), но больше чем у Toyota Land Cruiser 300 (4965 мм и 2850 мм).

Эксперты предположили, что внедорожная Toyota Century по экстерьеру, наверняка, станет перекликаться с представительским седаном и получит консервативные угловатые формы, хромированную решетку радиатора и эксклюзивные значки с графическим изображением птицы Феникс.

Предполагается, что автомобиль будет оснащаться гибридной системой от Lexus LS500h (в ее состав входят бензиновый V6 объемом 3,5 л, электродвигатель, батарея и полноприводная трансмиссия; суммарная мощность составит 359 л.с.).

Салон люксового внедорожника получит четырехместную компоновку и кресла повышенной комфортности, а в отделке применят особо изысканную натуральную кожу и вставки из дерева. Премьера нового флагманского внедорожника намечена на середину 2023 года.