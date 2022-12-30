В Греции заменят старые такси на электрокары

Правительство Греции запустит программу "Зеленое такси" по замене двух тысяч старых машин на электрокары, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Владельцы такси смогут получить субсидию на приобретение нового средства передвижения, сообщает министерство окружающей среды и энергетики республики.

Заявки на участие в программе будут приниматься с 9 января по 31 декабря 2023 года. Общий бюджет проекта составляет 40 миллионов евро, средства поступают из Фонда восстановления и устойчивости. Власти рассчитывают, что программа поможет электрифицировать парк транспортных средств такси в Греции путем замены старых машин с загрязняющими атмосферу выбросами на полностью электрические.

Субсидия составит 40 процентов от стоимости нового транспорта, ее максимальная сумма достигает 17,5 тысячи евро. За обязательное изъятие старого автомобиля будет отдельно выплачиваться пять тысяч евро. Размер субсидии увеличится на тысячу евро, если владелец машины является инвалидом, многодетным родителем или гражданином моложе 29 лет.