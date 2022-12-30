Great Wall представил гибридную версию Tank 500

Китайский производитель Great Wall Motors (GWM) представил гибридную модификацию рамного внедорожника Tank 500. Об этом передает Day.Az со ссылкой на интернет-портал Car News China. Компания анонсировала новинку в рамках автосалона в Гуанчжоу.

Официальная цена на автомобиль пока неизвестна. По данным СМИ, оформить предзаказ гибридного Tank 500 можно уже сейчас, а первые поставки ожидаются во втором квартале 2023 года.

На данный момент известно, что новая модификация внедорожника может получить систему с двухлитровым турбодвигателем и специальной гибридной коробкой передач 9HAT мощностью 420 л.с. и 750 Н·м крутящего момента. Также будет доступен вариант с трехлитровым агрегатом и 9HAT на 528 л.с. при том же крутящем моменте 750 Н·м. До сотни Tank 500 разгоняется за 6,9 с. Емкость установленной батареи составляет 19,94 кВт·ч. Аккумуляторная система поддерживает 30-минутную быструю зарядку и трехчасовую медленную зарядку. В электрическом режиме запас хода превышает 100 км. В гибридном режиме при полной зарядке расход топлива составляет 2,3 л/100 км.

Габариты гибридной модификация практически не отличаются от бензиновой версии: 4886х1934х1905 мм против 4878х1934х1905 мм. Размер колесной базы в обеих комплектациях равен 2850 мм. В салоне гибрида установлена безрамочная приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также 14,6-дюймовый центральный экран управления.

Силовой агрегат Tank 500 состоит из девятиступенчатой АКПП и трехлитрового двигателя V-6 мощностью 299 л.с. и крутящим моментом 500 Н·м.



