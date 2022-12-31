Mercedes-Benz V-класса в китайском тюнинге: гигантский «гриль», красное знамя и мрамор

Компания Kede Auto из китайского Тяньцзиня показала на автосалоне в Гуанчжоу сильно облагороженную с её точки зрения версию минивэна Mercedes-Benz V-класса, за которую просит целое состояние.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru, основанная в 2019 году Kede Auto уходит корнями к американской фирме Krystal по постройке стреч-лимузинов и её азиатскому филиалу. Kede делает экстремально роскошные конверсии на базе серийных минивэнов, микроавтобусов и внедорожников. Роскошные минивэны в последние годы пользуются в Китае особенно высоким спросом, что привело к появлению совершенно уникальных моделей вроде Buick Century, но Kede предлагает ещё более высокий уровень комфорта и шика - так как их понимает китайский потребитель.

Представленный в Гуанчжоу минивэн-лимузин Kede Xiangyi MH9 базируется на китайской версии Mercedes-Benz V-класса, точнее на его самой дорогой удлинённой модификации V 260 L (длина - 5400 мм, колёсная база - 3430 мм), которая стоит от 646 800 юаней.

Kede Xiangyi MH9 намного дороже исходного минивэна - от 1 680 000 юаней, конечная цена зависит от индивидуальных капризов заказчика. За что такая бешеная наценка? За сильно изменённый облик: новую гигантскую радиаторную решётку с диодной подсветкой, новые бамперы, золотые декоративные полоски, лихо закрученные пороги, новые ювелирные колёсные диски и высокую крышу, увенчанную на корме большим спойлером. Выставочный образец вдобавок снабжён красным килем на капоте в духе моделей Hongqi - дочерней марки FAW, название которой переводится как "красное знамя".

Но главные изменения, конечно, находятся в салоне: пассажирская часть отделена от водительской стенкой со встроенным телевизором, под которым разместились два раскладных кресла для временных попутчиков, сервант с хрустальными бокалами и сигарный ящик. На борту также есть холодильник для шампанского, чайный сервиз и высококлассная аудиосистема. Два главных кресла-кровати в задней части салона снабжены большим количеством регулировок, вентиляцией, обогревом и массажёрами. В боковых нишах имеются раскладные столики с отделкой под мрамор. Этим же материалом декорированы многие поверхности в пассажирской и водительской частях салона.

Силовая установка - стандартная: 2,0-литровый бензиновый турбомотор (211 л.с., 350 Нм) в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим "автоматом". Привод, как утверждается, полный, хотя стоковый китайский Mercedes-Benz V 260 L имеет задний. Максимальная скорость - 185 км/ч. Снаряженная масса - 2680 кг.