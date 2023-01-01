"Сумасшедший" электропикап с запасом хода 1000 км дебютировал в Китае

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал концептуальный электрический пикап IAT Truck Mad. Это полноразмерный грузовик с запасом хода до 1000 километров, построенный на перспективной интеллектуальной платформе собственной разработки IAT. Пикап получил кузов без средних стоек, трансформируемый салон и многофункциональный грузовой отсек, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания IAT Automobile Technology основана в 2007 году. Основная сфера её деятельности - научные исследования и опытно-конструкторские разработки, дизайн, прототипирование, а также производство основных компонентов для автомобилей на "новой энергии". В числе проектов IAT - интеллектуальная гибкая платформа, на которой можно строить машины любых размеров, сегментов и назначения, вплоть до комтранса грузоподъемностью 4,5-8 тонн.

Платформа буквально напичкана передовыми техническими и технологическими решениями: мегалитье, интеграция аккумуляторных ячеек в силовую структуру (CTC), плоские моторы с масляным охлаждением, встроенная система терморегуляции, инверторы на основе карбида кремния и централизованный вычислительный блок. На этой "тележке" базируется и концепт Truck Mad, представленный в рамках моторшоу в Гуанчжоу.

Пикап выполнен в популярном среди китайских производителей стиле mecha, более упрощенный вариант которого можно увидеть на внедорожнике Tank 700. Практически симметричный кузов лишен средних стоек. Благодаря небольшому перепаду высот между кабиной и грузовой платформой силуэт машины выглядит футуристичным и стремительным - что-то типа "Кибертрака" будущего. Оптика полностью интерактивная, но это ещё не всё.