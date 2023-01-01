Toyota предупреждает клиентов

Индийское подразделение японской автомобильной компании Toyota заявило о возможной утечке данных клиентов. Об этом в воскресенье сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, компания Toyota Kirloskar Motor получила уведомление об инциденте, который мог привести к раскрытию личной информации ее клиентов в интернете.

Toyota Kirloskar Motor является совместным предприятием японского автопроизводителя и индийской компании Kirloskar Motor.