https://news.day.az/autonews/1524919.html Toyota предупреждает клиентов
Toyota предупреждает клиентов
Индийское подразделение японской автомобильной компании Toyota заявило о возможной утечке данных клиентов. Об этом в воскресенье сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.
По его данным, компания Toyota Kirloskar Motor получила уведомление об инциденте, который мог привести к раскрытию личной информации ее клиентов в интернете.
Toyota Kirloskar Motor является совместным предприятием японского автопроизводителя и индийской компании Kirloskar Motor.
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