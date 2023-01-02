Совместная марка Nissan и Dongfeng анонсировала новинки

Новые модели бренда Venucia будут гибридами или электрокарами, в планах также есть водородомобили. А еще компания поставила амбициозную цель довести продажи до полумиллиона машин в год, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Марка Venucia - это совместный проект компаний Nissan и Dongfeng, она была создана в 2010-м специально для Китая, первые автомобили вышли на местный рынок два года спустя. Поначалу под этим брендом выпускали перелицованные ниссаны, но затем появились оригинальные модели, включая их электрические версии. Ну а на открывшемся сегодня в Гуанчжоу автосалоне марка объявила о переходе на следующий этап.

Главное - Venucia больше не будет разрабатывать новые автомобили только с ДВС, все ее последующие модели так или иначе электрифицируют, в планах даже есть авто с водородными установками. К слову, китайская компания BYD уже отказалась от чисто бензиновых машин (в ее гамме теперь исключительно подзаряжаемые гибриды и электрокары), в портфеле Dongfeng тоже есть марки, придерживающиеся аналогичной стратегии, да и сам Nissan, разумеется, стремится к "зеленому" будущему.

Также Venucia пообещала запускать минимум по две новинки ежегодно, постепенно увеличивая свои продажи: сначала до 300 000 автомобилей в год, в более отдаленной перспективе этот показатель хотят довести до 500 000 экземпляров. Отметим, год нынешний марка закончит с результатом примерно в 100 000 реализованных единиц (плюс-минус).

В Гуанчжоу совместный бренд Nissan и Dongfeng приехал не только с громкими заявлениями, там состоялась премьера гибридной версии кроссовера Venucia V-Online и электрического концепта Ve. Начнем с паркетника.

Чисто бензиновый кросс V-Online длиной 4562 мм вышел на китайский рынок в прошлом году, он построен на модульной платформе VSA (Venucia Smart Architecture), разработанной специально для марки Venucia с использованием компонентов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Этот кроссовер оснащен "турбочетверкой" 1.5 мощностью 190 л.с., и она же вошла в состав установки DD-i подзаряжаемого гибрида. Совокупная отдача Venucia V-Online DD-i еще не названа, зато объявлено, что расход топлива такого паркетника составляет примерно 4 л/100 км, и что он разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7 секунд ("традиционный" SUV это упражнение проделает за 8,8 секунды).

Внешне от обычного V-Online гибрид отличается оформлением передней части: у бензоэлектрического кросса оригинальные бампер, радиаторная решетка и оптика. Интерьер гибридного исполнения еще не показали, но его вряд ли подвергли серьезной доработке, то есть внутри должно быть табло - объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы.

Электрический Venucia Ve concept "поднебесные" СМИ считают кроссовером, хотя внешне он больше похож на компактвэн. В основе прототипа лежит новая "тележка" V-π, созданная для будущих "электричек" марки (скорее всего, тоже при участии Renault-Nissan-Mitsubishi). Головная оптика и сделанные в виде единой плашки фонари состоят из ромбов и треугольников, задние двери распахиваются против хода движения, вместо привычных зеркал установлены камеры. Внутри - лаконичная передняя панель, по центру красуется огромный экран, дисплей поменьше встроен в рулевое колесо. Кстати, Venucia Ve concept объявлен первенцем нового фирменного стиля марки. Еще ему обещан продвинутый адаптивный круиз-контроль. А вот о технике прототипа пока не рассказали.

Гибридный паркетник Venucia V-Online DD-i должен выйти на рынок в следующем году, и в 2023-м же, судя по озвученным планам, представят товарное воплощение Venucia Ve concept.