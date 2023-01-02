Большой седан Toyota Crown с задним приводом показали в Китае

Не так часто у Toyota появляются новые седаны с классической компоновкой, поэтому на новый Toyota Crown, представленный на автосалоне в Гуанчжоу, определенно стоит обратить внимание. Он крупнее Camry и построен на платформе GL-A с продольным расположением двигателя и задним приводом, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Увы, это всего лишь премьерный показ - полностью автомобиль рассекретят в 2023 году. Но, к примеру, габариты уже известны: 4930 х 1840 х 1540 мм, колесная база - 2850 мм.

Производить показанный на фото автомобиль будут на предприятии FAW-Toyota. В линейке Crown (отныне это самостоятельный бренд, хотя на корме присутствует фирменный логотип Toyota) будет также кросс-седан, кроссовер и универсал. Интересно, что все три другие модели - на платформе GA-K с поперечным расположением двигателя и передним приводом.