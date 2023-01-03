Liberty Walk показал тюнинг нового Lexus LX
Внедорожник сделали ещё более агрессивным визуально.
Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, японское тюнинговое ателье Liberty Walk, которое известно своими весьма эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, в преддверии домашнего для себя автосалона в Токио анонсировало новый проект, в качестве базового автомобиля для которого фирма выбрала необычный по своим меркам внедорожник. Компания представила программу доработки внешности для флагманской модели внедорожной линейки Lexus - рамного LX 600 последнего поколения.
Визуально от стандартного автомобиля новинка отличается капотом с дополнительными воздухозаборниками и новыми накладками на колёсные арки, причём все элементы обвеса выполнены из углеродного волокна.
Внедорожник с завода оснащён 3,5-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 415 лошадиных сил и 650 Нм. Вместе с агрегатом работают 10-ступенчатая автоматическая коробка передач и система постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала.
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