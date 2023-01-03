Власти Южной Кореи оштрафовали Tesla

Комиссия по справедливой торговле решила наложить штраф в размере $2,2 млн на американскую автомобильную компанию Tesla за неточную информацию в рекламе. Соответствующее сообщение во вторник опубликовано на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Автомобиль без дозарядки может пройти расстояние, указанное в рекламе, только при средней температуре и в центре города. При других условиях расстояние становится короче. При более низкой температуре оно может сократиться на 50,5% от заявленной величины", - сказано в сообщении регулятора.

Речь идет о рекламе, появившейся в августе 2019 года. В ней заявляется, что электрокар способен "пройти не меньше нескольких сотен километров". Это утверждение в Комиссии по справедливой торговле посчитали преувеличением.

Южнокорейские власти также обратили внимание, что информация о скорости работы специальной зарядной аппаратуры соответствовала действительности только при оптимальных, а не обычных условиях. Как указывает агентство Yonhap, Tesla не указывала, о какой именно модели идет речь.

Кроме того, комиссия оштрафовала автомобильную корпорацию за "недобросовестные деловые практики" на 1 млн вон ($782). Tesla не возвращала комиссию в размере 100 тыс. вон ($78) при отмене заказа. Кроме того, клиенты не могли отменить покупку онлайн, из-за чего им приходилось звонить в представительство компании.

В первой половине 2020 года на американскую корпорацию пришлось 43% южнокорейского рынка электромобилей