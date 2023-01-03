Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей

Заинтересованность властей Саудовской Аравии, которая является крупнейшим автомобильным рынком Ближнего Востока, в локализации производства электромобилей прослеживается давно - достаточно вспомнить договорённость с Lucid Motors. По новым данным, Hyundai Motor тоже готова наладить в стране крупноузловую сборку не только машин с ДВС, но и электромобилей. Соответствующее соглашение о взаимопонимании было подписано вчера с властями Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Business Korea со ссылкой на зарубежные источники.

Ресурс подчеркивает, что руководство Hyundai Motor заручилось поддержкой властей Саудовской Аравии в вопросах развития местной автомобильной промышленности. Информацию подтвердили саудовские чиновники в своих комментариях местному телеканалу. На церемонии подписания соглашения о взаимопонимании присутствовали саудовские министры и вице-президент Hyundai Motor Ким Сон Соп (Kim Seon-Seop). В планы корейской стороны входит строительство в Саудовской Аравии предприятия, способного обеспечить крупноузловую сборку не только автомобилей с ДВС, но и электромобилей.

Если такое предприятие появится, то оно станет первой производственной площадкой для сборки автомобилей корейских марок на Ближнем Востоке. Локализация производства позволит Hyundai усилить свои позиции на местном рынке. В ноябре руководство компании уже посещало Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем Мохаммедом ибн Салманом аль-Саудом.