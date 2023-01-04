Volkswagen показал замену снятого с выпуска Passat

Volkswagen на выставке электроники CES 2023 представил электрический седан ID 7, который по размерам близок к снятой с производства модели Passat. Об этом сообщает Automotive News Europe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что полные технические характеристики новинки будут раскрыты в марте. Однако уже сейчас известно, что запас хода нового седана будет достигать 700 км. В салоне ID 7 предусмотрен 15-дюймовый экран медиасистемы. Кроме того, машина сможет начинать предварительный прогрев или охлаждение салона при приближении водителя с ключом.

Демонстрационный автомобиль, показанный на выставке в Лас-Вегасе, получил камуфляжное покрытие электролюминесцентной краской, позволяющей изменять цвет разных частей кузова. Для этого краску потребовалось нанести в 40 слоев, а вес покрытия и проводов для такого камуфляжа достигает 32 кг.