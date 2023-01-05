Названа самая продаваемая в США модель автомобиля на протяжении более 45 лет

Семейство Ford F-Series сохранило звание самого продаваемого пикапа в США по итогам 2022 года. Этот титул данная модель автомобиля удерживает на протяжении 46 лет, сообщает пресс-служба автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, на протяжении 41 года F-Series удерживает звание самого продаваемого автомобиля в США. По данным Ford, в 2022 году компания сохранила этот показатель. Она продала 640 000 таких пикапов и реализовывала по машине каждые 49 секунд.

Если поставить проданные за 2022 год F-Series друг за другом бампер к бамперу, их цепочка растянется на 2 400 миль (более 3 800 км) и протянется от Лос-Анджелеса до Детройта, подсчитали в американской компании. В 2023 году исполнится 75 лет с начала выпуска этой модели.