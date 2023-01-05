https://news.day.az/autonews/1525653.html Продажи новых автомобилей в Японии упали до 45-летнего минимума
Продажи новых автомобилей в Японии упали до 45-летнего минимума
Продажи новых автомобилей в Японии в 2022 году опустились до минимального уровня за 45 лет на фоне нехватки полупроводников и проблем с поставками деталей из-за последствий пандемии. Это следует из опубликованной в четверг статистики японской ассоциации автомобильных дилеров и ассоциации малолитражных авто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, в прошлом году было продано примерно 2,5 млн легковых авто и 1,64 млн малолитражек. Таким образом, общие продажи составили 4,2 млн штук, что является минимальным показателем с 1977 года, передает агентство Kyodo.
Показатели продаж новых автомобилей в Японии снижаются уже четыре года подряд.
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