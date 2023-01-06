Volkswagen анонсировал выход электроседана с запасом хода 700 км

Немецкий концерн Volkswagen анонсировал выход своего электроседана ID.7 на автошоу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Carscoops. По данным интернет-портала, электрокар появится во втором квартале 2023 года.

Экстерьер новинки скрыт необычным камуфляжем, однако, в рамках автосалона, немецкая компания представила интерьер седана и рассказала о некоторых технических характеристиках.

Специальный камуфляж, который VW использовал на ID.7, создает электролюминесцентные световые эффекты разных цветов с графикой, вдохновленной QR-кодами. Чтобы добиться такого результата, в компании нанесли 40 слоев краски с проводящими или изолирующими свойствами, что позволило независимо подсветить 22 области кузова.

На данный момент интерьер электроседана полностью рассекречен. В салоне установлен 15-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, который сочетается с цифровой комбинацией приборов и проекционным дисплеем дополненной реальности VW. Несмотря на то, что панель управления полностью сенсорная, производитель вернет физические кнопки регулировки на рулевое колесо. Об этом Volkswagen попросили водители.

Главной особенностью нового седана стала система кондиционирования. Volkswagen ID.7 получил систему "умных" вентиляционных отверстий с цифровым управлением, которая распознает водителя по ключу и охлаждает или обогревает салон, прежде чем он сядет в автомобиль. Помимо этого, есть опция, которая позволяет выбрать тип распределения воздушных потоков: его можно будет рассеянным или направленным в определенную сторону. Эти функции активируются через центральный сенсорный экран или с помощью голосовых команд.

Технические характеристики электрокара пока неизвестны. Новинка построена на улучшенной платформе MEB+ с увеличенным запасом хода и более быстрой скоростью зарядки. Сам Volkswagen позиционирует автомобиль как "многофункциональный электрический седан с большим запасом хода". По циклу WLTP, ID.7 может проехать на одной зарядке до 435 миль (700 км).

Официальная цена на VW ID.7 объявлена не была. В первой половине 2023 года автомобиль появится на площадках Европы, Китая и Северной Америки. Электрический седан станет шестой моделью в линейке ID и одним из 10 новых электромобилей, которые Volkswagen выпустит к 2026 году.