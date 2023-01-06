Компания BMW показала концепт, демонстрирующий перспективные цифровые технологии

Компания BMW привезла на выставку CES в Лас-Вегасе концепт i Vision Dee, демонстрирующий перспективные цифровые технологии. Среди них - проекционный дисплей смешанной реальности, занимающий всю ширину лобового стекла; цифро-физические элементы дизайна и покрытие кузова ePaper, позволяющее индивидуально выбирать цвет для каждой из 240 его частей, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Концепт BMW i Vision Dee (Digital Emotional Experience, цифровой эмоциональный опыт) обрисовывает недалекое будущее, в котором цифровые технологии уйдут далеко за пределы голосового управления и ассистирующих систем. Например, прототип демонстрирует продвинутую версию проекционного дисплея, который занимает всю ширину лобового стекла и появится на моделях Neue Klasse в 2025 году.

Также i Vision Dee оснащен сенсорным переключателем BMW Mixed Reality Slider. Он позволяет выбирать один из пяти уровней погружения в цифровой контент. Пользователь сам решает, какую информацию показывать на проекционном дисплее, от "аналоговой" до полного замещения реального мира виртуальным, эффект от которого усиливают затемняющиеся стекла. На них вдобавок выводится аватар водителя при приближении к машине.

Футуристичный седан внешне повторяет хэтчбек i Vision Circular. Он сохранил все ключевые элементы дизайна современных BMW - от решетки и фар до изгиба Хофмайстера. Но теперь это фиджитальные объекты, существующие на стыке цифрового и физического пространств. Благодаря им автомобиль может выражать эмоции и общаться с людьми. А еще он умеет менять цвет. BMW улучшила прошлогоднюю технологию ePaper, разработанную в сотрудничестве с E Ink, и создала пленку, позволяющую переключаться между 32 оттенками.

Кузов I Vision Dee разделен на 240 индивидуально управляемых сегментов, что дает безграничный простор для творчества. Однако насколько эта технология готова к коммерческому использованию, пока неизвестно. Между тем там же, на выставке CES, компания Volkswagen показала прототип электрического седана ID.7, окрашенный состоящей из 40 токопроводящих и изолирующих слоев краской. Используя механизм электролюминесценции, такое покрытие позволяет индивидуально подсвечивать 22 части кузова.