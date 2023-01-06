Cadillac готовит команду для Формулы-1

В Формуле-1 уже есть американская команда - честь США в главной гоночной серии мира представляет частный коллектив Haas F1 Team, но уже в ближайшие годы в чемпионате может появиться ещё одна команда из США. О намерении создать заводскую команду объявил концерн General Motors - коллектив, созданный совместно с американской гоночной командой Andretti Global, представленной во множестве серий, намерен впервые в истории представлять в Формуле-1 бренд Cadillac, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Сроки дебюта новой команды под названием Andretti Cadillac не названы, поскольку Международная автомобильная федерация FIA пока не начала официальную процедуру поиска новых участников Формулы 1. Ожидается, что база коллектива будет находиться в США, а в Великобритании появится центр поддержки команды - по аналогичной схеме в настоящее время работает Haas F1 Team.

"Для General Motors большая честь объединиться с Andretti Global в этот исторический момент в гонках. У нас долгая и богатая история в автоспорте и инженерных инновациях, и мы очень рады возможности работать для создания американской команды Формулы-1, которая поможет стимулировать ещё больший глобальный интерес к этой серии и спорту. Cadillac и Формула-1 обретают всё большую популярность во всем мире. Наш бренд имеет более чем столетнюю историю в автоспорте - мы были бы горды возможностью привнести наши американские инновации и отличительный дизайн в Формулу-1", - заявил президент General Motors Марк Ройсс.

Реализацией программы займётся Andretti Autosport, которая уже участвует в ряде американских гоночных серий, а также заводское подразделение Cadillac. В настоящее время марка представлена в гонках прототипов IMSA WeatherTech SportsCar Championship в США и готовится к дебюту в чемпионате мира FIA World Endurance Championship.