Porsche 911 получит новые внедорожные и ретро-версии

В 2021 году состоялась премьера спорткара Porsche 911 Dakar, который стал первой в истории модели заводской версией, адаптированной к бездорожью. Модель получила версию Rallye Design Package, отсылающую к победоносному Porsche 953, который в 1984 году выиграл ралли-марафон "Париж-Дакар". И в будущем подобных исполнений - и внедорожных, и отсылающих к наследию марки - будет появляться только больше, о чём официально заявил глава немецкого автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В интервью британскому изданию генеральный директор Porsche Оливер Блюме подтвердил работу компании над новыми версиями в стиле уже созданных модификаций автомобиля.

"У нас есть семейство 911, начиная от модели начального уровня и заканчивая Turbo S. Их дополняют очень спортивные модели GT. И мы подумали, почему бы не добавить к базовым спорткарам и версиям GT исполнение для бездорожья? Очень немногие мировые бренды могут отыскать успешные моменты из прошлого и объединить их с современными технологиями. Но Porsche может. Мы уже выпустили версии 50th edition, 60th edition и Sport Classic, а сейчас рассматриваем возможность создания модификаций, вдохновлённых 1970-х и 1980-х годами. Посмотрим, каким будет рыночный успех версии Dakar - возможно, подобных модификаций будет больше", - отметил Оливер Блюме.

Кроме того, в 2023 году Porsche выпустит ряд новинок, приуроченных к трём юбилеям - 60-летию модели 911, 75-летию автопроизводителя и 80-летию Вольфганга Порше. Ко всем круглым датам сделают специальные версии автомобилей.