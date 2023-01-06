Названы цели "Тюркского конгломерата автомобильной промышленности"

Создание "Тюркского конгломерата автомобильной промышленности" позволит перевести существующие в Казахстане и Азербайджане производственные мощности с крупноузловой сборки на полный цикл производства и повысить уровень локализации, сообщает телеканал "Узбекистан-24", передает в пятницу Day.Az.

При этом, как отмечается в репортаже, для Узбекистана откроются новые перспективы распространения отечественного автомобильного бренда.

Заводы в Казахстане и Азербайджане будут собирать новые модели Chevrolet при помощи UzAuto Motors. Соответственно, поставки комплектующих в эти страны из Узбекистана будут увеличены, говорится в репортаже.

"В 2017 году UzAuto Motors запустил производство автомобилей Chevrolet в Казахстане. В этом году ожидается выпуск 60 тысяч автомобилей. Ведутся работы по производству автомобиля Onix", - говорится в материале.

Кроме того, было отмечено, что в сентябре прошлого года на заводе "Азермаш" в Азербайджане был запущен проект по производству легковых автомобилей и автобусов, а начиная с этого года, покупателям предложат новую модификацию автомобиля Tracker.

Ранее источник в правительстве Узбекистана сообщил Trend, что страна в сотрудничестве с Азербайджаном и Казахстаном стремится создать "Тюркский конгломерат автомобильной промышленности".

Идея создания конгломерата предполагает налаживание сотрудничества между узбекской компанией UzAuto Motors, азербайджанским заводом по производству автомобилей "Азермаш" и ТОО "Сарыарка Автопром", крупнейшим предприятием по производству автомобилей в Казахстане. Эти компании уже несколько лет собирают автомобили Chevrolet из деталей, поставляемых Узбекистаном.

Идея создания конгломерата основана на прочных связях в машиностроении трех стран.

В июне 2022 года председателем правления "Азермаш" Эмином Ахундовым и заместителем председателя "УзАвтоСаноат" Сардором Таджиевым был подписан меморандум о локализации производства автомобилей в Азербайджане.