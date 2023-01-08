Chery рассекретила новый кроссовер Tiggo 9

Китайский производитель Chery представил первые официальные снимки нового кроссовера Tiggo 9. Как сообщает Day.Az со ссылкой на интернет-портал Car News China, на внутреннем рынке автомобиль с семиместным салоном появится в мае этого года.

Кроссовер построили на новой универсальной платформе М3Х, где "М" - это "Марс", который обозначает непрерывность исследований, "3" - обозначение трех главных показателей: "передовые технологии, мощность и гибкость", а "Х" - бесконечные возможности. По данным производителя, платформа разработана не только для кроссоверов. Она может стать базой для седанов, минивэнов с гибридными и бензиновыми силовыми установками.

Габариты Chery Tiggo 9 с семиместным салоном составляют 4820×1930×1699 мм при колесной базе в 2820 мм. Обновленный дизайн делает китайский кроссовер похожим на Range Rover Velar. Автомобиль получил выдвижные дверные ручки, панорамный люк на крыше, задний спойлер, а также 19 или 20-дюймовые многоспицевые легкосплавные диски.

В движение автомобиль приводит четырехцилиндровый турбомотор объемом 2 л и мощностью 254 л.с., который работает совместно с восьмиступенчатым "автоматом". Максимальная скорость Tiggo 9 - 205 км/ч. Топовая версия кроссовера получит систему полного привода.

Стоимость автомобиля в Китае будет начинаться от 160 тыс. юаней.