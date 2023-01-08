Infiniti запатентовала название, подходящее для нового кроссовера

Компания Nissan подала в американское Ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO) заявку на патентную защиту нового индекса QX65, сообщает Motor1. Индексы из букв QX и двух цифр носят кроссоверы и внедорожники, выпускающиеся под принадлежащей японскому концерну маркой Infiniti, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, в базу USPTO новое обозначение было внесено в конце декабря 2022 года. Заявка на патентную защиту QX65 подана в разделе, относящемся к транспортным средствам, аппаратам для передвижения по земле, воде и воздуху. С момента подачи заявки до регистрации товарного знака может пройти несколько месяцев.

При этом в настоящее время в модельном ряду Infiniti присутствует кроссовер QX50, а также QX55, представляющий собой купеобразную версию модели. Также выпускаемый Infiniti более крупный кроссовер QX60 купеобразной версии не имеет.