Названа компания, которая поможет Apple создать электрокар

Южнокорейская компания LG, которая производит в том числе аккумуляторы для электромобилей, могла бы стать хорошим партнером для Apple в разработке их секретного электрокара. Об этом аналитик компании KB Securities Ким Дон Вон заявил агентству Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Apple следует начать формировать собственную цепочку поставок для сборки электромобилей в 2023 году, если она планирует начать продажи своего нового электромобиля в 2026 году", - отметил специалист.

По его словам, компания из Купертино пока сократила свои амбициозные планы и отложила примерную дату выхода Apple Car как минимум на год. "Партнерство с LG позволит Apple получить полную линейку компонентов для электромобилей", - добавил Дон Вон.

Согласно информации источников, LG начала формировать внутреннюю команду для работы над сотрудничеством с Apple, в том числе в вопросе поставок компонентов для электрокаров. В настоящее время компании сотрудничают в разработке камер для смартфонов iPhone.