Jeep Avenger — автомобиль 2023 года в Европе

В Европе подвели итоги конкурса "Автомобиль года - 2023". Победителем назван первый серийный электрический Jeep - кроссовер Avenger. В голосовании за него отдано 328 баллов. На втором месте оказался электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz (241 балл), на третьем - электрический кроссовер Nissan Ariya (211 баллов), передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Несмотря на то, что Jeep Avenger - лидер, в техническом плане у него нет ничего примечательного: привод только передний, двигатель выдаёт 156 л.с., а тяговая батарея ёмкостью 54 кВт·ч способна обеспечить запас хода на уровне 400 км по циклу WLTP.

Помимо этих моделей, в европейский топ-10 также вошли: электрический кроссовер Kia Niro (200 баллов), гибридный кроссовер Renault Austral (163 балла), Peugeot 408 (149 баллов) и электрокроссоверы Subaru Solterra / Toyota bZ4X (133 балла).

Выбирают "Европейский автомобиль года" 57 автожурналистов из 22 стран Европы.