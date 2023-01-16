Дрифтеры врезались друг в друга на льду и машина загорелась

Водители выехали на лед Уссурийского залива, устроили дрифт и столкнулись друг с другом, после чего одна из машин загорелась, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на льду в акватории Уссурийского залива. По словам очевидцев, на лед выехали водители японских легковушек Mitsubishi Delica и Toyota Caldina. Водители пускали автомобили в занос и в какой-то момент едва не сбили любителей подледной рыбалки, а затем столкнулись друг с другом.

После ДТП один из автомобилей загорелся. Автор видеоролика предположил, что водители, которые выехали на лед, были пьяны. Пострадал ли кто-нибудь в результате аварии, не уточняется.