Новый Mercedes-AMG E 63 S превратится в шестицилиндровый гибрид

Новый Mercedes-AMG E 63 S превратится в шестицилиндровый заряжаемый гибрид, утверждает Autocar. По данным издания, ставку сделают на 3,0-литровую рядную "турбошестёрку", дополненную системой E Performance. Ожидаемые пиковые характеристики - мощность свыше 700 лошадиных сил и крутящий момент 1200 Нм. По электрической составляющей и общей архитектуре новый AMG E 63 S повторит уже знакомые модификации AMG C 63 S и AMG S 63.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на motor.ru, Инсайдеры Autocar полагают, что Mercedes-AMG E 63 S выйдет в 2024 году и станет первенцем с шестицилиндровой заряжаемой гибридной системой. Для мощного гибрида двигатель M 256 модернизируют по аналогии с "четвёркой" M 139 L и "битурбовосьмёркой" M 177. Таким образом, в новом поколении "заряженные" C-, E- и S-Классы будут полагаться на разные ДВС, тогда как предшественники оснащались 4,0-литровым V8 с разной степенью форсировки.

По неофициальным данным, в Аффальтербахе намерены сохранить на самом мощном E-Классе 9-ступенчатый автомат AMG Speedshift MCT и механический полный привод 4Matic+, а модуль с электродвигателем в приводе задней оси будет таким же, как у AMG C 63 S и AMG S 63. Сохранится и двухступенчатая коробка передач, и электронноуправляемый дифференциал, и полноуправляемое шасси - словом, частичная унификация AMG-моделей неминуема.

Известно, что у нового Mercedes-Benz E-Класса будет две AMG версии: помимо вышеупомянутого AMG E 63 S сохранится и "младший" AMG E 53. Ему прочат гибридную систему от флагманского седана S 580 e пиковой мощностью 510 лошадиных сил и 750 Нм. Верен ли инсайд Autocar, станет известно в течение 12-18 месяцев.