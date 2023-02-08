BMW представила обновленные модели кроссоверов X5 и X6

Компания BMW официально показала рестайлинговые кроссоверы моделей X5 и X6. Дизайнеры поработали над внешним и внутренним оформлением автомобилей, которые обзавелись только гибридными силовыми установками, сообщил 8 февраля портал Quto, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Внешних изменений у автомобилей немного. У кроссоверов появились другие бамперы, модернизированная оптика, а колесные диски получили новый дизайн. В перечень опций кроссовера X5 вошла подсветка решетки радиатора Iconic Glow, а модель Х6 теперь по умолчанию оснащается стайлинг-пакетом M Sport.

В салоне автомобилей установлен мультимедийный комплекс iDrive 8 с объединенными в единый изогнутый корпус цифровой панели приборов диагональю 12,3 дюйма и 14,9-дюймовым экраном системы мультимедиа. Традиционных кнопок на передней панели и центральном тоннеле стало заметно меньше. Помимо этого автомобили получили расширенный перечень водительских помощников и новые онлайн-сервисы.

Гораздо больше изменений под капотом: теперь у автомобилей остались только гибридные силовые установки. Благодаря 48-вольтовому генератору трехлитровый бензиновый двигатель выдает 380 л. с. и 520 Нм крутящего момента, и это на 47 сил и 70 Нм больше, чем на дорестайлинговой версии. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с. Мощность дизельного двигателя составляет 298 л.с. (крутящий момент 670 Нм), а ускоряются авто до 100 км/ч с таким мотором за 6,1 с.

Производство новинок начнется в США будущей весной, а официальные продажи стартуют ближе к середине текущего года.