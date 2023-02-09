В Китае представили электрокар с нетипичной внешностью

Компания Jiangnan Motors представила электрический компакт U2, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Машина появится в продаже на китайском рынке уже в этом году.



Jiangnan U2 представляет собой компактный хетчбэк с очень нетипичной внешностью, в которой сочетаются как плавные, так и резкие линии. Для новинки подготовлено шесть цветов кузова, а колесные диски будут двух размерностей: 16 и 17 дюймов. Габариты: 3840 мм в длину, 1742 мм в ширину и 1545 мм в высоту. Колесная база - 2521 мм.

Силовая установка состоит из одного электромотора на передней оси. Он имеет две форсировки: на 75 и 109 л.с. Емкость батареи пока не раскрывается, зато известно, что электрокар сможет проезжать от 305 до 406 км на одной зарядке по китайской методике CLTC.



Рыночный дебют Jiangnan U2 состоится в самое ближайшее время. Создатели отмечают, что ценник на новинку окажется очень привлекательным.