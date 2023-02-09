В Китае попытались запатентовать клон Mini 1959 года

Немецкий концерн BMW запретил китайской компании Beijing Estek Technology использовать внешность классического компакта Mini Mark I, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com.



Напомним, китайская компания Beijing Estek Technology подала патентные документы на электромобиль в стилистике британского компакта в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая еще в мае 2022 года. Тогда представители фирмы уверяли, что использование внешности Mini Mark I вполне легально, так как срок действия патента на дизайн модели составляет 50 лет.



Однако в BMW Group не согласились с этим утверждением и отправили заявление на признание патента недействительным, которое было удовлетворено китайскими властями.

Теперь Beijing Estek Technology потребуется либо серьезно переосмыслить внешность своей неназванной модели, либо полностью отказаться от нее и создать экстерьер с нуля.



Тем не менее некоторым компаниям удается избежать судебных разбирательств. Так, китайская Ora (принадлежит Great Wall) использует внешность Volkswagen Beetle на своих электромобилях Punk Cat и Ballet Cat.