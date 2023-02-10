Ferrari позаимствует у Tesla идею с ракетными двигателями

Итальянский производитель суперкаров Ferrari запатентовал двигательную систему с так называемыми газовыми ускорителями, сообщает Day.Az со ссылкой на издание TheDrive.com. Эта технология во многом напоминает ракетные ускорители, которыми Илон Маск хочет оснастить Tesla Roadster следующего поколения.



Как стало ясно из патентной документации Ferrari, под днищем автомобиля могут устанавливаться две направляющие с пятью соплами, из которых выходит струя сжатого воздуха под очень большим давлением, которое составит от 700 до 900 бар. При этом сопла работают по очереди, увеличивая таким образом длительность работы.



Практическая польза от этих "газовых ускорителей" заключается не только в повышении динамики автомобиля. За счет пропуска большого количества воздуха между автомобилем и дорогой серьезно увеличивается прижимная сила.

Согласно данным из патента, весить такая установка будет около 40-45 кг, однако она ощутимо сложнее, чем система Илона Маска. Напомним, компания Tesla пообещала оснастить гиперкары Roadster второго поколения миниатюрными реактивными двигателями, работающими на охлажденном и сильно сжатом воздухе, который будет храниться в специальном композитном баке.