BMW X5 и X6 серьезно обновились

Концерн BMW официально представил обновленные версии кроссоверов X5 и X6. Их производство стартует уже в апреле этого года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Главным стало обновление всей линейки силовых агрегатов. Базовый бензиновый трехлитровый мотор с рядным расположением шести цилиндров стал мощнее на 40 л.с. и теперь выдает 375 л.с. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч для каждого из автомобилей до 5,2 секунды.



Этот же силовой агрегат теперь служит основой для подзаряжаемого гибридного привода. Вместе с электромотором он выдает уже 483 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Емкость тяговой батареи увеличилась до 25,7 киловатт-часов, а общий запас хода на чистой электротяге вырос на 16 км до 64 километров.



На вершине моторной гаммы остается двигатель V8, оснащенный 48-вольтным "мягким" гибридным приводом. Эффективность этой версии также возросла. Отныне отдача мотора составляет 523 л.с., из которых 12 л.с. приходится на электротягу.