Аналог Hummer готовится к полноценному дебюту

Китайская государственная корпорация Dongfeng представит полноразмерный рамный внедорожник Mengshi M20 уже 18 февраля, сообщает издание Autohome.com. Новинка станет самой крупной машиной в модельном ряду производителя и будет активно поставляться на экспорт.



Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, автомобиль разрабатывался с оглядкой на американский Hummer, который как раз производился по лицензии компанией Dongfeng. Однако китайцы решили наделить Mengshi M20 более сложными изгибами и формами, что несколько отдалило модель от заокеанского вдохновителя, славящегося своим утилитарным экстерьером.

Разумеется, Dongfeng Mengshi M20 имеет исполинские размеры: 5970 мм в длину, 2160 мм в ширину и 2155 мм в высоту. Колесная база - 3700 мм. Дорожный просвет - 400 мм. Соответствует габаритам и масса новинки, которая составляет 3750 кг. Грузоподъемность - 2000 кг.



Силовая установка состоит из грузового турбодизеля Dongfeng-Cummins D6.7NS6B320 мощностью 314 л.с. и 1050 Н·м крутящего момента, который стыкуется с шестиступенчатым "автоматом". Максимальная скорость - 140 км/ч.

Судя по всему, Dongfeng Mengshi M20 не станет частью нового суббренда Mengshi, основанного в прошлом году. Под ним планируется выпускать премиальные электрические внедорожники. В модельном ряду материнского Dongfeng уже есть пикап Mengshi M50, который не вошел в линейку дочерней марки.



Ранее Autonews.ru сообщал, что в Китае скоро представят новый кроссовер Donfeng Haohan с 1,5-литровым бензиновым мотором Mach Power, который будет работать совместно с cемиступенчатым "роботом".