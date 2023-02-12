В Китае представили гибридный кроссовер с запасом хода 1315 км

Китайская компания Li Auto выпустила гибридный полноприводный кроссовер L8 Air EREV, который, по утверждениям производителя, без дозаправок проедет путь в 1315 км, из которых 210 км придутся только на электротягу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, L8 Air оснащен силовой установкой, которая состоит из полуторалитрового бензинового двигателя мощностью 448 л.с. и двух электромоторов, которые размещены на передней и задней осях машины. Аккумуляторная батарея гибрида имеет емкость 42,8 кВт/ч.

Запас хода на электричестве составляет 210 км, расход топлива на бензине, по утверждению производителя, не выходит за 5,9 л/100 км. Гибридный кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,5 с.

В салоне кроссовера есть 13,3-дюймовый экран и два 15,7-дюймовых двойных монитора. Панель приборов - цифровая.

L8 Air оснащен системой помощи при вождении AD Pro, разработанной производителем. AD Pro поставляется с 8-мегапиксельной камерой переднего обзора, девятью 2-мегапиксельными камерами объемного обзора, радаром миллиметрового диапазона и ультразвуковым датчиком.

Новинка предлагается в золотом, серебряном, сером и черном цветах. Помимо них покупателям предлагают три цвета специального выпуска: фиолетовый, зеленый и синий. В Китае L8 Air EREV появится в продаже в апреле текущего года.