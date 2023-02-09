Кроссовер Chevrolet Trailblazer обновили для американского рынка

Корейское подразделение компании General Motors обновила компактный кроссовер Trailblazer. Автомобилю добавили агрессивности во внешности, благодаря чему он стал похож на модель Trax, сообщило 9 февраля издание "Авторевю", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Снаружи кроссовер стал еще более хищным: верхние секции ходовых огней теперь тоньше (в базе они с лампами накаливания, светодиоды появляются в дорогих комплектациях). Также изменили бамперы и задние фонари, а в палитре появились новые цвета кузова. В целом новый Trailblazer теперь больше похож на компактный паркетник Chevrolet Trax нового поколения.

Обновленную модель будут предлагать в комплектациях LS, LT, RS и Activ. Особенности версий RS - другая решетка радиатора, 19-дюймовые колеса, защитные накладки на бамперы и 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами.

Интерьер новинки тоже унифицирован с моделью Trax. Если прежде Trailblazer имел аналоговые приборы и экран медиасистемы, то теперь уже в базовой комплектации ему полагается восьмидюймовый приборный дисплей и 11-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Автомобиль оснащен комплексом Chevy Safety Assist.

По технической части изменений нет, под капотом будут трехцилиндровые турбомоторы. Начальная, переднеприводная, версия Trailblazer для США имеет двигатель объемом 1.2 л мощностью 139 л.с., который работает с вариатором. Машине с мотором 157 л.с. полагаются два варианта трансмиссии: переднеприводная с вариатором и полноприводная с девятиступенчатым автоматом. Обновленные кроссоверы Chevrolet Trailblazer появятся у дилеров в Северной Америке только осенью текущего года.