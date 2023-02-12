Volkswagen Atlas готовится к обновлению

Компания Volkswagen показала первые изображения нового кроссовера Atlas. Американский офис Volkswagen готовит для рынка США обновленное семейство Atlas (не путать с одноименной моделью Geely). Atlas - это крупный кроссовер, который за пределами Соединенных Штатов, известен под именем Teramont. Пока новинку показали лишь на двух тизерах: на первом можно рассмотреть новый дизайн передней оптики и подсвеченный логотип VW, а на втором - подсвету передней панели и надпись Cross Sport - под этим названием продается купеобразная версия кроссовера, Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Для рестайлингового Атласа заявлены "изысканный интерьер и улучшенная трансмиссия", однако никаких подробностей ни о том, ни о другом нет. По неофициальной информации, с обновлением Volkswagen Atlas лишится двигателя V6 - речь идет об устаревшем "атмосфернике" объемом 3,6 литра, который сохранился только на этой модели. А вот "турбочетверка" 2.0, которая у актуального Атласа развивает 238 лошадиных сил, останется в строю. Вероятно, Volkswagen предложит дефорсированный или наоборот форсированный вариант этого мотора.

На тизерных изображениях у кроссовера имеется сплошная светящейся полоса, протянувшаяся между передними фарами. Также можно заметить, что у автомобиля на фотографии иное оформление переднего бампера и меньше хрома, чем у нынешней модели. На снимке салона, на который попала часть передней панели, запечатлена фактурная отделка с интегрированной подсветкой холодного оттенка. Надпись Cross Sport тоже подсвечена, как и нижняя часть панели. Имеется белая строчка и глянцевая черная вставка.

В прошлом году ходили слухи о расширении семейства Atlas за счет "заряженной" версии с приставкой R - якобы Volkswagen может выпустить серийный вариант эффектного шоу-кара Atlas Cross Sport GT 2021 года. По новым данным, которые приводит CarBuzz, такой Атлас в планах Volkswagen не значится.