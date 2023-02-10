Новый внедорожник Changan CS95 представят в Китае

Обновленный внедорожник Changan CS95 будет официально представлен в Китае 14 февраля. Эксперты в связи с этим полагают, что при появлении в продаже, машина может быть переименована в CS95 PLUS, сообщило 10 февраля издание Carnewschina, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Новый полноприводный Changan CS95 оснащен бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом два литра мощностью 234 л.с. (крутящий момент 360 Нм). Мотор работает с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Размер автомобиля составляет в длину 4949 мм, ширину 1940 мм при колесной базе 2810 мм.

Внешне рестайлинговая семиместная модель выделяется большой четырехугольной решеткой радиатора, внутренняя часть которой заполнена хромированными элементами с точечной матрицей в шахматном порядке.

Логотип обновленного CS95 выделен толстой хромированной окантовкой сверху, которая соединяется с фарами головного цвета. В корме машины есть четыре патрубка выхлопной системы, по два с каждой стороны, а задние фонари слегка затемнены. В салоне машины есть 10,25-дюймовая панель приборов и 12,3-дюймовым центральным экраном управления.

Китае стартовая цена на машину составит около 170 000 юаней.