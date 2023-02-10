Honda увеличила чистую прибыль

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 27%, выручку - на 20% благодаря сильным результатам в сегменте мотоциклов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 244,6 млрд иен ($1,87 млрд) по сравнению с 192,96 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 201,91 млрд иен.

Квартальная выручка Honda повысилась до 4,44 трлн иен с 3,69 трлн иен годом ранее.

Операционная прибыль автопроизводителя выросла на 22%, до 280,4 млрд иен. В сегменте мотоциклов этот показатель увеличился в 1,8 раза, до 151,76 млрд иен, в сегменте автомобилей - снизился в 1,4 раза, до 49,37 млрд иен.

Продажи мотоциклов Honda в четвертом квартале повысились на 10,5%, до 5,083 млн единиц, продажи автомобилей уменьшились на 12%, до 955 тыс. единиц.

Компания повысила прогноз реализации мотоциклов на текущий финансовый год, который завершится 31 марта, до 18,73 млн с 18,43 млн, автомобилей - понизила до 3,85 млн с 4,1 млн единиц.

Honda ухудшила прогноз выручки на этот фингод до 17,25 трлн иен с 17,4 трлн иен, сохранила прогнозы чистой прибыли (725 млрд иен) и операционной прибыли (870 млрд иен).

Акции компании подешевели на 0,8% по итогам торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость уменьшилась на 12%.