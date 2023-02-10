Volkswagen обновил кроссовер Atlas

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Atlas. Рестайлинг пережили обе разновидности модели: семиместный вседорожник и купеобразный Atlas Cross Sport. У них иначе оформлена передняя часть кузова, а салон такой же, как у китайского Teramont образца 2021 года. Под капотом - "турбочетверка" 2.0 TSI, которая по мощности приблизилась к исчезнувшему из гаммы VR6 3.6 FSI, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кроссовер Volkswagen Atlas (за пределами Америки и Канады продается как Teramont) выпускают с 2017 года. Модель разработана преимущественно для США и там она идет в авангарде сегмента. Нынешнее обновление призвано укрепить позиции, причем затрагивает оно как семиместный Atlas, так и пятиместный Atlas Cross Sport. Оба вседорожника получили увеличенную решетку радиатора; адаптивные фары и фонари с перемычкой, которые штатно ставят на все версии, кроме базовой; а также более крупный спойлер, визуально удлиняющий крышу и придающий силуэту стремительности.

Кросс-купе к тому же отличается глянцевым черным декором и агрессивным диффузором. Диаметр колес - от 18 до 20 дюймов, хотя версии R-line достались 21-дюймовые. Салон отныне, что называется, с премиальной отделкой, правда, аналогичен китайскому "Терамонту". Передняя панель и центральная консоль обтянуты кожзамом. Сиденья топовых комплектаций обиты стеганой натуральной кожей с ромбовидным узором. Подогрев руля, вентиляция передних кресел, климатическая установка Climatronic и голосовое управление - теперь стандартное оснащение.