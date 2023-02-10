Аналитики J.D. Power назвали автомобили Lexus самыми надежными

Автомобили Lexus признаны самыми надежными в 2023 году, согласно отчету экспертов американского консалтингового агентства J.D. Power, которые провели опрос среди 30 тыс. владельцев трехлетних машин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рейтинге надежности абсолютным победителем этого года стал Lexus, который также занял первое место среди премиальных марок. Позади него в этой категории расположились Genesis, Cadillac и BMW.

В массовом сегменте лидерство досталось Kia, за ней следуют Buick, Chevrolet, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, Mini и Nissan. Замыкают список Mercedes-Benz, Ford, Audi, Lincoln и Land Rover.

Среди моделей самый высокий показатель надежности оказался у Toyota C-HR и Lexus RX. В отдельных сегментах победителями стали Kia Forte, BMW 4 Series, Mini Cooper и Kia Optima.

Рейтинг J.D. Power формируется на основании проблем, с которыми столкнулись автовладельцы за три года эксплуатации. Индекс определяется по количеству выявленных неисправностей на 100 автомобилей.