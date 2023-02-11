Toyota готовит внедорожник стоимостью в несколько Land Cruiser

Японская компания Toyota готовит к выходу новый премиальный внедорожник, сообщает Day.Az со ссылкой на NikkeiAsia.com. Как уверяют источники издания, производство автомобиля наладят уже в августе 2023 года на заводе в городе Айти.



Пока что никаких официальных подтверждений насчет планов по внедорожнику премиум-класса от Toyota не последовало. Однако источники внутри компании сообщают, что работа ведется и новинка станет частью знаменитого семейства Century, известного седанами, на которых вот уже на протяжении нескольких десятилетий ездят высшие лица и бизнесмены Японии. То есть в модельном ряду бренда премиальный внедорожник будет на ступень выше Land Cruiser.





Техническая часть не раскрывается. Инсайдеры NikkeiAsia.com полагают, что в основе внедорожника Toyota Century будет находиться платформа от нового Grand Highlander, а силовая установка окажется гибридной.

Цена на машину, разумеется, будет ощутимо выше, чем на седан. Уже сейчас инсайдеры сообщают, что за автомобиль придется отдать около ¥15 млн иен, то есть в три раза больше, чем стоит рамный Land Cruiser 300.