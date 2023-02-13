Уникальная Ferrari 458 Speciale с механической коробкой

Компания Modificata представила эксклюзивное купе Ferrari 458 с "механикой". В США автомобили с автоматической коробкой передач популярны настолько, что многие водители даже не умеют ездить на машинах с тремя педалями. Тем интереснее, что именно в Соединённых Штатах оказался реализован столь необычный проект по переводу спорткара Ferrari 458 на механическую коробку передач. Итальянское купе с тремя педалями сделано в единственном экземпляре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, взяв в качестве базового автомобиля купе Ferrari 458 Speciale с 605-сильным 4,5-литровым атмосферным V8, штатную 7-ступенчатую роботизированную коробку Getrag с двойным сцеплением в Modificata заменили на механическую трансмиссию.

"Мы склонны отдавать предпочтение аналоговым автомобилям, а не цифровым, но в данном случае нельзя отрицать, что лучше всего говорят именно цифры. Вычтите два подрулевых лепестка, добавьте третью педаль и замените 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением 6-ступенчатой механической с H-образной схемой переключения. Затем уберите значительное количество массы и вы получите формулу последнего творения от Modificata", - так описывает компания свой проект.

Детальной информации о масштабе переделок тюнеры не раскрывают, но в салоне как минимум появился новый центральный тоннель, обитый алькантарой, который заменил штатный подиум для электронного блока управления "роботом".

Вместо него теперь возвышается алюминиевый рычаг трансмиссии, а штатный педальный блок заменён новым от AP Racing.