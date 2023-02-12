Suzuki Vitara удивила на «лосином тесте»

Бюджетный кроссовер Suzuki Vitara испытали "лосиным тестом". Журналисты издания km77 протестировали гибридный вариант автомобиля традиционным для них способом. В рамках заездов машина должна резко перестроиться - как при встрече с настоящим животным - в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого автомобилю коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. Новинка - внезапно для экспертов - оказалась очень хороша в испытаниях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, на европейском рынке не так много полноприводных моделей, оснащённых гибридной силовой установкой, и новая Suzuki Vitara - один из представителей этого редкого сегмента. 130-сильный кроссовер с "мягким" гибридом и полным приводом оказался в распоряжении экспертов.

Несмотря на то, что кроссовер не смог преодолеть заданное испытание на эталонной для издания скорости 77 километров в час - проехать "лосиный тест" машине удалось только со скоростью 75 километров в час.

На европейском рынке не так много полноприводных моделей, оснащённых гибридной силовой установкой, и новая Suzuki Vitara - один из представителей этого редкого сегмента. 130-сильный кроссовер с "мягким" гибридом и полным приводом оказался в распоряжении экспертов.

Несмотря на то, что кроссовер не смог преодолеть заданное испытание на эталонной для издания скорости 77 километров в час - проехать "лосиный тест" машине удалось только со скоростью 75 километров в час.

Такие показатели не огорчили экспертов, поскольку поведение Suzuki Vitara не вызвало особых нареканий. С ростом скорости растёт избыточная поворачиваемость, но при этом система стабилизации работает мягко и корректно, обеспечивая предсказуемую управляемость, а настройки рулевого управления дают возможность водителю сохранять контроль над автомобилем.