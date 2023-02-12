Базовый Ford Transit пережил рестайлинг и удивил салоном

Компания Ford показала салон обновленного базового минивэна Transit. Речь идёт о китайской версии модели от совместного предприятия Ford и JMC. Полная презентация с комплектациями и ценами ещё впереди, однако местные журналисты познакомились с минивэном в небогатой комплектации, а топ-версию нового Transit автопроизводитель показал на официальных снимках. Салон однообъёмника удивил: Ford сделал ставку на двухэкранный кокпит в духе "мерседесовской" системы MBUX, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

У базового Ford Transit двигатель запускается ключом, сохранилась привычная аналоговая приборная панель с широкоформатным экранчиком бортового компьютера, кресла обшиты износостойкой тёмной тканью, а водительских ассистентов минимум. Интерфейс доверен планшету медиасистемы диагональю восемь дюймов.

Альтернатива - панель, состоящая из пары 12,3-дюймовых экранов в духе "мерседесовской" системы MBUX. У таких Ford Transit появляется кнопка запуска двигателя, камера, следящая за состоянием водителя, контурная подсветка с 64 цветами, новая передняя панель с передним пассажирским аирбэгом, камера заднего вида повышенной чёткости, навигация с картами и голосовой помощник.

Снаружи топовый Ford Transit идентифицируется по адаптивным светодиодным фарам, легкосплавным дискам, иной радиаторной решётке и бамперу в цвет кузова. Общих деталей с "глобальным" Tourneo Custom нет ни по интерьеру, ни по экстерьеру.

Техника китайского минивэна прежняя: под капотом турбомоторы объёмом 2,0 литра на дизельном топливе или бензине (121 или 202 лошадиные силы), коробки передач - 9-ступенчатый автомат, 5- или 6-ступенчатая "механика", привод - на переднюю ось.