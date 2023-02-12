Suzuki сообщила об ажиотажном спросе на пятидверный Jimny

Зафиксирован ажиотажный спрос на пятидверный внедорожник Suzuki Jimny. Компания Maruti Suzuki сообщила, что за неполные три недели с 12 января по 1 февраля было собрано свыше 15 тысяч предзаказов на "растянутые" Jimny. Сравнимы ежемесячные продажи абсолютного индийского бестселлера Suzuki - малолитражки Wagon R! Покупателей не остановило даже то, что цену пятидверного Jimny назовут только в мае, а поставки маленьких внедорожников и вовсе начнутся летом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Suzuki Jimny с растянутой на 340 миллиметров базой пока можно заказать в двух комплектациях, причём уже "в базе" есть шесть подушек безопасности и система помощи при трогании в горку. У топ-версии рамного вездехода добавляются автоматические фары, информационно-развлекательный комплекс с тачскрином и аудиосистема Arkayms.

По технике пятидверка идентична исходной модели. Под капотом безальтернативный 1,5-литровый бензиновый "атмосферник", дополненный стартер-генератором, отдача - 105 лошадиных сил и 134 Нм. Можно выбирать между 5-ступенчатой "механикой" и 4-диапазонным автоматом, но жёстко подключаемый полный привод и понижающая передача обязательны.

Индийские журналисты предполагают, что базовый пятидверный Suzuki Jimny будет стоить 1,2 миллиона рупий (эквивалент 1,06 миллиона рублей). Верен ли прогноз, узнаем в мае. Летом Maruti Suzuki начнёт экспортировать удлинённые внедорожники по всему миру, ведь индийский завод останется для новинки единственным сборочным конвейером.