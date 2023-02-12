Гоночная Cobra президента Ford появилась в продаже

Классический спорткар Shelby 427 Cobra 1966 года выставили на продажу. Cobra традиционно ценятся у поклонников американских автомобилей, но выставленный на продажу в США конкретный экземпляр Shelby 427 Cobra представляет собой ещё и историческую ценность. Мало того, что он относится к достаточно редкой с технической точки зрения модификации, так ещё за рулём спорткара в своё время побывал лично Кэрролл Шелби, а сам автомобиль украшен автографами известных людей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Shelby 427 Cobra 1966 года выпуска является одной из 998 выпущенных Cobra и одним из 343 экземпляров Cobra 427 с винтовыми пружинами. Спорткар с номером шасси CSX3195 относится к автомобилям серии CSX3000, которые были оснащены модернизированными двигателями V8 и имели ряд конструктивных доработок, улучшавших ездовые повадки машины. Свою жизнь автомобиль начал как версия для дорог общего пользования, но вскоре был конвертирован в полугоночный вариант S/C.

За время эксплуатации машина сменила нескольких владельцев, отметилась участием в гонках на культовых американских трассах Laguna Seca Raceway, Road America и Watkins Glen, меняла цвет кузова и попадала в аварии. С завода Shelby 427 Cobra была чёрной, затем её перекрасили в красный, а в итоге машина оказалась тёмно-синей с белыми полосами.